Побачили гравця на КЧС-2025.
Джон Віктор, Getty Images
28 серпня 2025, 08:45
Клубний чемпіонат світу-2025 у США цього літа представники Бразилії використали для позитивної реклами власних футболістів.
Зокрема, на літньому трансферному ринку є зацікавленість щодо воротаря Ботафогу Джона Віктора.
Спочатку 29-річного виконавця пов’язували з англійським Манчестер Юнайтед, однак предметного інтересу "Червоних дияволів" ніхто так і не побачив.
На відміну від лондонського Вест Гема, який одразу перейшов до перемовин.
"Молотобійці" хочуть здійснити трансфер за 7 млн євро, але на думку "чорно-білих" це занадто низька оцінка, тож перемовини ще тривають.
Віктор у минулому сезоні провів 39 матчів, пропустив 35 голів та 15 разів зіграв "на нуль".