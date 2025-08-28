Англія

Побачили гравця на КЧС-2025.

Клубний чемпіонат світу-2025 у США цього літа представники Бразилії використали для позитивної реклами власних футболістів.

Зокрема, на літньому трансферному ринку є зацікавленість щодо воротаря Ботафогу Джона Віктора.

Спочатку 29-річного виконавця пов’язували з англійським Манчестер Юнайтед, однак предметного інтересу "Червоних дияволів" ніхто так і не побачив.

На відміну від лондонського Вест Гема, який одразу перейшов до перемовин.

"Молотобійці" хочуть здійснити трансфер за 7 млн євро, але на думку "чорно-білих" це занадто низька оцінка, тож перемовини ще тривають.

Віктор у минулому сезоні провів 39 матчів, пропустив 35 голів та 15 разів зіграв "на нуль".