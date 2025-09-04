Англія

Мурільйо привернув увагу європейських грандів.

Центральний захисник Ноттінгем Форест Мурільйо опинився в полі зору Арсенала і Барселони, повідомляє CaughtOffside. За інформацією джерела, обидва європейські топклуби виявляють значний інтерес до 23-річного бразильця, і його трансфер може відбутися вже в 2026 році.

У поточному сезоні Мурільйо провів три матчі в Англійській Прем’єр-лізі, отримавши одну жовту картку, а в березні дебютував за збірну Бразилії.

Діюча угода захисника з Ноттінгем Форест розрахована до середини 2029 року, що дає клубу міцні позиції в переговорах. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко не потрапив до заявки Ноттінгем Фореста на Лігу Європи.