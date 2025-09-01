Англія

Еквадорець переїздить в Лондон.

Лондонський Арсенал підписав угоду з універсальним захисником П'єром Інкап'є з леверкузенського Баєра. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Зазначається, що 23-річний гравець до кінця сезону буде грати за лондонців на правах оренди з можливістю подальшого викупу за 45 мільйонів євро.

За "фармацевтів" Інкап'є виступав з 2021-го року. За цей час він відіграв на клубному рівні 166 матчів, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баєр підписав Бен-Сегіра.