Еквадорець переїздить в Лондон.
Артета та Інкап'є, arsenal
01 вересня 2025, 22:16
Лондонський Арсенал підписав угоду з універсальним захисником П'єром Інкап'є з леверкузенського Баєра. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Зазначається, що 23-річний гравець до кінця сезону буде грати за лондонців на правах оренди з можливістю подальшого викупу за 45 мільйонів євро.
За "фармацевтів" Інкап'є виступав з 2021-го року. За цей час він відіграв на клубному рівні 166 матчів, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Баєр підписав Бен-Сегіра.