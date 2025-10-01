Атакувальний гравець Манчестер Сіті Бернарду Сілва відреагував на чутки про можливий відхід із клубу.

За інформацією ЗМІ, футболіст, чиїй контракту спливає наступного літа, може опинитися в Саудівській Аравії.

"Я зосереджений на тому, щоб провести хороший сезон у Манчестер Сіті та зробити все можливе, щоб повернути команду й клуб на той рівень, якого вони заслуговують", — заявив Сілва на прес-конференції.

Бернарду Сілва захищає кольори "містян" із 2017 року. Загалом на його рахунку 414 матчів в Англії, де він забив 72 голи та віддав 74 результативні передачі. 

Раніше Рейндерс прокоментував перехід з Мілана до Манчестер Сіті. 