Англія

Португалець зосереджений на грі за "містян".

Атакувальний гравець Манчестер Сіті Бернарду Сілва відреагував на чутки про можливий відхід із клубу.

За інформацією ЗМІ, футболіст, чиїй контракту спливає наступного літа, може опинитися в Саудівській Аравії.

"Я зосереджений на тому, щоб провести хороший сезон у Манчестер Сіті та зробити все можливе, щоб повернути команду й клуб на той рівень, якого вони заслуговують", — заявив Сілва на прес-конференції.

Бернарду Сілва захищає кольори "містян" із 2017 року. Загалом на його рахунку 414 матчів в Англії, де він забив 72 голи та віддав 74 результативні передачі.

