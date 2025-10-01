Португалець зосереджений на грі за "містян".
Бернарду Сілва, Getty Images
01 жовтня 2025, 14:26
Атакувальний гравець Манчестер Сіті Бернарду Сілва відреагував на чутки про можливий відхід із клубу.
За інформацією ЗМІ, футболіст, чиїй контракту спливає наступного літа, може опинитися в Саудівській Аравії.
"Я зосереджений на тому, щоб провести хороший сезон у Манчестер Сіті та зробити все можливе, щоб повернути команду й клуб на той рівень, якого вони заслуговують", — заявив Сілва на прес-конференції.
Бернарду Сілва захищає кольори "містян" із 2017 року. Загалом на його рахунку 414 матчів в Англії, де він забив 72 голи та віддав 74 результативні передачі.
