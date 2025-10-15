Англія

Форвард Баварії задоволений життям у Мюнхені.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відповів на запитання про можливе повернення до Тоттенгема.

"Не впевнений, чи повернуся. Мені дуже комфортно тут, у Мюнхені. Повернення до Тоттенгема — це не те, про що я зараз думаю. Ми з Тоттенгемом пов’язані назавжди, адже я провів там більшу частину життя. Я їхній уболівальник і завжди слідкуватиму за ними", — розповів Кейн у коментарі Daily Mail.

Він додав: "Тоттенгем назавжди залишиться частиною мого життя, але я щасливий у Баварії. Було приємно бачити, як Тоттенгем виграв трофей цього року. У мене там багато друзів серед гравців і персоналу". Нагадаємо, що навесні Тоттенгем здобув перемогу в Лізі Європи.

Ця заява підкреслює лояльність Кейна до його колишнього клубу, але водночас підтверджує його зосередженість на кар’єрі в Баварії.