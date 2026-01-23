Англія

Мікель Артета отримав потужне підсилення оборони перед ключовим відрізком сезону — лазарет лідерів АПЛ фактично порожній.

Лондонський Арсенал підходить до вирішальних матчів сезону в оптимальному складі. За інформацією Sky Sports, ключові захисники Ріккардо Калафіорі та П'єро Інкап'є відновилися після травм і повернулися до повноцінних тренувань.

Обох футболістів було помічено на відкритому тренуванні команди у п'ятницю на базі клубу. Це чудові новини для тренерського штабу, адже обидва гравці пропустили важливий період:

П'єро Інкап'є був відсутній з 8 січня, коли отримав пошкодження у напруженому матчі проти Ліверпуля. Ріккардо Калафіорі не грав ще довше — італієць травмувався на розминці перед грою з Брайтоном 27 грудня.

Окрім захисників, у строю також перебуває Кай Гаверц, який теж тренувався у п'ятницю. Таке подвійне повернення гравців оборони означає, що Арсенал зараз має майже ідеальний стан здоров'я складу. Єдиним футболістом, який наразі перебуває в лазареті, залишається 16-річний талант Макс Доуман.

Для команди Мікеля Артети, яка продовжує боротьбу на чотирьох фронтах (Прем'єр-ліга, Ліга чемпіонів та внутрішні кубки), така глибина складу та відсутність травм у основних виконавців є критично важливою перевагою над конкурентами.

У неділю каноніри в центральному матчі 23 туру АПЛ, зіграють вдома проти Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток о 18:30 за київським часом.