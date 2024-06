Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі очолює список голкіперів на Євро за кількістю сейвів після двох турів.

Гіоргі зробив 15 сейвів, 11 з яких в матчі з Чехією (1:1).

У голкіпера збірної Румунії 10 сейвів. Петер Гулачі 9 разів врятував збірну Угорщини. Також по 9 сейвів у воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми та нідерландця Барта Вербрюггена.

