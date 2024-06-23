У грузина 15 сейвів на чемпіонаті Європи.
ГІОРГІ МАМАРДАШВІЛІ, GETTY IMAGES
23 червня 2024, 19:24
Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі очолює список голкіперів на Євро за кількістю сейвів після двох турів.
Гіоргі зробив 15 сейвів, 11 з яких в матчі з Чехією (1:1).
У голкіпера збірної Румунії 10 сейвів. Петер Гулачі 9 разів врятував збірну Угорщини. Також по 9 сейвів у воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми та нідерландця Барта Вербрюггена.
Нагадаємо, Мамардашвілі — найкращий гравець матчу Грузія — Чехія.