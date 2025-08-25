Гравець може отримати ігрову практику.
Дані Себальйос, Getty Images
25 серпня 2025, 14:53
Іспанський центральний півзахисник Даніель Себальйос є гравцем мадридського Реала вже дев’ятий рік, але назвати його футболістом основного складу так і не випадала можливість.
29-річний виконавець при цьому на два сезони їздив до оренди до складу лондонського Арсеналу же в 2019-21 роках, і відтоді періодично з’являється на заміну за "вершкових" у якості ротації.
Ситуація для футболіста після приходу Хабі Алонсо на краще не зміниться, тому цього літа, за два роки до завершення чинного контракту з Реалом, Себальйос відкритий до пропозицій.
Одна з них надійшла із французького Марселя, який хоче домовитись із мадридцями щодо оренди з правом викупу.
"Провансальці" наразі тільки-но встигли почати перемовини із клубом та представниками футболіста.
У минулому сезоні Себальйос відіграв 45 матчів (2058 хвилин) та зробив два асисти.