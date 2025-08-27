Франція

Гравець останнім часом не вилазить з оренд.

Івуарійський атакувальний півзахисник англійського Борнмута Хамед Траоре перебуває на контракті з "вишнями" із зими 2023 року, коли перейшов на правах оренди з правом викупу за 25,62 млн євро з італійського Сассуоло.

Однак останні півтора роки для 25-річного виконавця незмінно супроводжувались орендами до Наполі та французького Осера відповідно.

Зрештою, Андоні Іраола й у цьому сезоні не надто розраховує на гравця, тож Траоре цілком імовірно знову опиниться в оренді, але цього разу — із правом викупу.

Принаймні на це розраховує французький Марсель, який наразі веде перемовини щодо такої угоди з англійським клубом.

Повідомляється, що Роберто Де Дзербі особисто зацікавлений у футболісті, із яким працював під час свого періоду в "нероверді".

У минулому сезоні Траоре забив 10 голів та віддав два асисти за 26 матчів.