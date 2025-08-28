Станіс Ідумбо незабаром приєднається до клубу на постійній основі.
Станіс Ідумбо, getty images
28 серпня 2025, 15:57
Клуб Монако досяг угоди з іспанською Севільєю щодо переходу 20-річного атакувального півзахисника Станіса Ідумбо. Невдовзі гравець офіційно приєднається до нової команди на постійній основі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Поки що не розголошується сума трансферу, але за інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість Ідумбо становить близько 2,5 мільйона євро.
Станіс Ідумбо є гравцем молодіжної збірної Бельгії. Контракт із Севільєю у нього розрахований до 30 червня 2028 року.