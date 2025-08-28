Франція

Станіс Ідумбо незабаром приєднається до клубу на постійній основі.

Клуб Монако досяг угоди з іспанською Севільєю щодо переходу 20-річного атакувального півзахисника Станіса Ідумбо. Невдовзі гравець офіційно приєднається до нової команди на постійній основі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🇲🇨 Stanis Idumbo to AS Monaco, here we go! Permanent deal agreed for the midfielder to join Ligue1 side.



✈️ Travel scheduled this afternoon and medical tests to follow. @MatteMoretto pic.twitter.com/T5NmEQmpRe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Поки що не розголошується сума трансферу, але за інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість Ідумбо становить близько 2,5 мільйона євро.

Станіс Ідумбо є гравцем молодіжної збірної Бельгії. Контракт із Севільєю у нього розрахований до 30 червня 2028 року.