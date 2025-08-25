"Леви" цього літа розривають трансферний ринок.
Wilfried Singo, getty images
25 серпня 2025, 21:29
Стамбульський Галатасарай близький до придбання центрального захисника французького Монако Вілфріда Сінго. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "левів" вже погодило трансфер 24-річного гравця збірної Кот-д'Івуар.
Зазначається, що "монегаски" отримають за свого футболіста 30 мільйонів євро + 5 млн. передбачені в якості різноманітних бонусів. Також за французьким клубом залишиться 10% прибутку від наступного перепродажу захисника.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Вілфрід Сінго відіграв за Монако 35 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.