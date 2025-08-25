Туреччина

"Леви" цього літа розривають трансферний ринок.

Стамбульський Галатасарай близький до придбання центрального захисника французького Монако Вілфріда Сінго. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "левів" вже погодило трансфер 24-річного гравця збірної Кот-д'Івуар.

Зазначається, що "монегаски" отримають за свого футболіста 30 мільйонів євро + 5 млн. передбачені в якості різноманітних бонусів. Також за французьким клубом залишиться 10% прибутку від наступного перепродажу захисника.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Вілфрід Сінго відіграв за Монако 35 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.