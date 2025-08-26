Італія

Бералдо потрапив у сферу інтересів туринців.

21-річний захисник ПСЖ Лукас Бералдо може перейти до італійського чемпіонату, повідомляє інсайдер Джованні Альбанезе.

Туринський Ювентус серйозно зацікавлений у підписанні бразильця, чия трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро, а контракт із парижанами діє до червня 2028 року.

Цього сезону у чемпіонаті Франції Лукас провів один матч, тоді як минулого сезону зіграв 25 поєдинків, забивши гол і віддавши асист.

Раніше повідомлялося, що Муані чекає фінального кроку від Ювентуса.