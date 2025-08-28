Арнау Тенас повернувся до Іспанії.
Арнау Тенас, villarrealcf.es
28 серпня 2025, 12:59
Воротар Арнау Тенас змінив ПСЖ на Вільярреал, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
За даними порталу transfermarkt, сума трансферу склала 2,5 млн євро. Контракт із 24-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2029 року.
ПСЖ Тенас представляв із серпня 2023-го. Тоді Арнау на правах вільного агента залишив рідну для себе Барселону. У восьми матчах за гранд Ліги 1 голкіпер пропустив десять голів і один раз зберіг свої ворота "сухими".
Гравець є переможцем Олімпіади-2024 і фіналістом Євро-2023 зі збірною Іспанії U-21. Іспанській "молодіжці" U-19 він допоміг виграти Євро-2019.
За "блаугранас" Тенас свого часу так і не дебютував, провівши 72 поєдинки за Барселону Б/Барсу Атлетік і молодіжну команду (U-19) в Юнацькій лізі УЄФА.
Раніше повідомлялося, що переговори стосовно переходу центрфорварда Роми Артема Довбика до Вільярреала зірвалися.