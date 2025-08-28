Іспанія

Арнау Тенас повернувся до Іспанії.

Воротар Арнау Тенас змінив ПСЖ на Вільярреал, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

За даними порталу transfermarkt, сума трансферу склала 2,5 млн євро. Контракт із 24-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2029 року.

ПСЖ Тенас представляв із серпня 2023-го. Тоді Арнау на правах вільного агента залишив рідну для себе Барселону. У восьми матчах за гранд Ліги 1 голкіпер пропустив десять голів і один раз зберіг свої ворота "сухими".

Гравець є переможцем Олімпіади-2024 і фіналістом Євро-2023 зі збірною Іспанії U-21. Іспанській "молодіжці" U-19 він допоміг виграти Євро-2019.

За "блаугранас" Тенас свого часу так і не дебютував, провівши 72 поєдинки за Барселону Б/Барсу Атлетік і молодіжну команду (U-19) в Юнацькій лізі УЄФА.

Раніше повідомлялося, що переговори стосовно переходу центрфорварда Роми Артема Довбика до Вільярреала зірвалися.