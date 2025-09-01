При цьому зобов’язання викупу з угоди прибрали.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
01 вересня 2025, 15:14
Лондонський Тоттенгем вирішив супроводити останній день літнього трансферного вікна, як мінімум, одним гучним підписанням.
"Шпори" відкрили раунд перемовин із французьким Парі Сен-Жермен щодо нападника Рандаля Коло-Муані й швидко досягли згоди про трансфер із самим футболістом.
Далі було найважче — умовити "червоно-синіх" прибрати із переліку вимог стосовно цього трансферу пункт обов’язкового викупу гравця, на чому ПСЖ наполягав останніх кілька місяців у перемовинах із туринським Ювентусом.
Зрештою, це вдалось зробити, тож 5 млн євро за річну оренду та зарплата гравця — це наразі єдині витрати, які нестиме Тоттенгем від цього тимчасового переходу.
Наступного літа сторони домовились обговорити повноцінний трансфер.
За пів року в оренді в туринському Ювентусі Муані відзначився 10 голами у 22 матчах.