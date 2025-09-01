Англія

При цьому зобов’язання викупу з угоди прибрали.

Лондонський Тоттенгем вирішив супроводити останній день літнього трансферного вікна, як мінімум, одним гучним підписанням.

"Шпори" відкрили раунд перемовин із французьким Парі Сен-Жермен щодо нападника Рандаля Коло-Муані й швидко досягли згоди про трансфер із самим футболістом.

Далі було найважче — умовити "червоно-синіх" прибрати із переліку вимог стосовно цього трансферу пункт обов’язкового викупу гравця, на чому ПСЖ наполягав останніх кілька місяців у перемовинах із туринським Ювентусом.

Зрештою, це вдалось зробити, тож 5 млн євро за річну оренду та зарплата гравця — це наразі єдині витрати, які нестиме Тоттенгем від цього тимчасового переходу.

Наступного літа сторони домовились обговорити повноцінний трансфер.

За пів року в оренді в туринському Ювентусі Муані відзначився 10 голами у 22 матчах.