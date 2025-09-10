Франція

Легендарний французький воротар Стів Манданда офіційно завершив ігрову кар’єру. Про своє рішення 40-річний ексголкіпер повідомив після кількох місяців перебування без клубу — влітку він залишив Ренн по завершенні контракту.

INFO L'ÉQUIPE. Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Rennes, l'ancien international Steve Mandanda, gardien emblématique de l'OM, a décidé de mettre un terme à sa carrière

Манданда виступав за Ренн із літа 2022 року. У минулому сезоні починав як основний воротар, однак згодом втратив місце у складі, поступившись позицією Брісу Самбі, який прийшов із Ланса.

Найбільше іменитий кіпер асоціюється з Марселем, де він провів більшу частину кар’єри: з 2008 по 2016 рік, а потім із 2017 по 2022 рік. Загалом у складі провансальців Манданда зіграв 613 матчів, у 199 з них зберіг ворота "сухими".

На міжнародному рівні він був частиною збірної Франції, з якою став чемпіоном світу у 2018 році та срібним призером мундіалю-2022. На клубному рівні разом із Марселем вигравав чемпіонат Франції (2010), три Кубки французької ліги та два Суперкубки країни.