Легендарний французький воротар закінчив виступи на клубному рівні у 40 років.
10 вересня 2025, 20:36
Легендарний французький воротар Стів Манданда офіційно завершив ігрову кар’єру. Про своє рішення 40-річний ексголкіпер повідомив після кількох місяців перебування без клубу — влітку він залишив Ренн по завершенні контракту.
Манданда виступав за Ренн із літа 2022 року. У минулому сезоні починав як основний воротар, однак згодом втратив місце у складі, поступившись позицією Брісу Самбі, який прийшов із Ланса.
Найбільше іменитий кіпер асоціюється з Марселем, де він провів більшу частину кар’єри: з 2008 по 2016 рік, а потім із 2017 по 2022 рік. Загалом у складі провансальців Манданда зіграв 613 матчів, у 199 з них зберіг ворота "сухими".
На міжнародному рівні він був частиною збірної Франції, з якою став чемпіоном світу у 2018 році та срібним призером мундіалю-2022. На клубному рівні разом із Марселем вигравав чемпіонат Франції (2010), три Кубки французької ліги та два Суперкубки країни.