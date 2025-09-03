Франція

Усе схиляється до завершення виступів.

Французький центральний захисник Самуель Умтіті цього літа потрапив до переліку футболістів, які залишили склад Лілля, і таким чином завершив свій дворічний період перебування в клубі.

31-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів, але значна кількість травм та операція на коліні під час виступів за "догів" роблять його не надто привабливою опцією для підписання.

Однак пропозиції все одно є — клуби з Франції, Італії, США та Близького Сходу зробили запити на адресу француза.

Утім, відсутність участі в офіційних матчах від січня 2024 року підштовхує Умтіті до завершення професійної кар’єри.

ЗМІ повідомляють, що гравець залишив собі для роздумів лише тиждень часу.