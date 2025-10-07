Франція

У 19-річного француза м'язова травма стегна.

Півзахисник ПСЖ Сенні Маюлю покинув розташування молодіжної збірної Франції через травму. Про це повідомляє прес-служба збірної.

"Отримавши вчора травму лівого стегна в матчі чемпіонату з Ліллем, Сенні Маюлю змушений пропустити зустрічі збірної. Тренер Жеральд Батікль та його тренерський штаб обмірковують, чи варто викликати нового гравця", — йдеться у заяві національної команди.

Таким чином Маюлю пропустить найближчі матчі збірної Франції U-21 у відборі Євро-2027 проти Фарерських островів та Естонії.

Нинішнього сезону Маюлю провів шість матчів за ПСЖ, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.