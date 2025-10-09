Франція

П’єр Ферраччі заявив, що клуб робить ставку на поступовий розвиток.

Президент ФК Париж П’єр Ферраччі заявив, що головним завданням команди на поточний сезон є збереження місця у французькій Лізі 1.

Попри значні фінансові ресурси після придбання клубу родиною Арно та активне літнє трансферне вікно, у клубі воліють рухатися поступово.

“Наша амбіція полягає в тому, щоб закріпитися у Лізі 1. Я не скажу, що це буде легко, бо у Лізі 1 нічого не буває легким. Втім, з тими засобами, якими володіє родина Арно, завтрашні амбіції вже будуть спрямовані на Європу”, — зазначив Ферраччі.

Після семи турів Ліги 1 Париж посідає восьме місце, маючи у своєму активі 10 очок.