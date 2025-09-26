Ліга Європи

Форвард відзначився голом у матчі проти Бранна.

Лілль у стартовому турі основного етапу Ліги Європи здобув перемогу над Бранном (2:1).

У цьому матчі результативним ударом у складі "догів" відзначився нападник Олів'є Жиру.

За інформацією Opta, Жиру став найстаршим гравцем, який зміг відзначитися голом у матчі Кубка УЄФА або Ліги Європи після виходу на заміну. На момент матчу французу було 38 років та 360 днів.

Нинішнього сезону Жиру провів п'ять матчів у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що капітан Ніцци Данте встановив рекорд Ліги Європи.