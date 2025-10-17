Франція

Футболіст підпише контракт до літа 2027 року.

Захисник Ренна Ганс Гатебур незабаром стане гравцем Ліона, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони близькі до підписання контракту, який буде розрахований до літа 2027 року.

Гатебур виступає за Ренн із літа 2024 року. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону 31-річний нідерландець провів лише один матч, у якому відіграв на полі 21 хвилину.

Після семи турів Ліон набрав 15 очок і посідає четверте місце у Лізі 1, а у Ренна – десять балів та десята позиція.