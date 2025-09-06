Франція

Алжирський фланговий нападник підписав короткостроковий контракт із клубом Ліги 1.

Ліонський Олімпік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Рашида Геззаля.

Контракт із 33-річним алжирцем розраховано до кінця червня 2026 року. Кількома місяцями раніше гравець на правах вільного агента залишив Різеспор.

До клубу з Різе Геззаль приєднався у вересні 2024 року. На його рахунку чотири гола й два асисти в 25-ти матчах сезону-2024/25.

Рашид є вихованцем Ліона. Він дебютував за клуб у жовтні 2012 року (перші гол і асист — у лютому 2013-го), у підсумку провівши 119 поєдинків і відзначившись 34-ма (14+20) результативними діями. У серпні 2017 року він залишив Олімпік і безкоштовно приєднався до Монако.

Пізніше фланговий нападник представляв Лестер Сіті, Фіорентину й Бешикташ, з яким виграв чемпіонат і Кубок (х2) Туреччини.

У 22-х матчах (2015-2022) за збірну Алжиру Геззаль записав на свій рахунок два гола й чотири асисти.