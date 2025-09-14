Німеччина

Юний бельгієць має неабиякий талант.

Вінгер французького Ліона Малік Фофана привернув до себе увагу з боку європейських топ-клубів. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, серйозний інтерес до 20-річного бельгійця виявляють два клуби — лондонський Челсі та мюнхенська Баварія.

Зазначається, що керівництво "ткачів" має намір отримати за свого вихованця близько 50 мільйонів євро. Така сума не має стати перешкодою для німецького та англійського клубів.

Чинна трудова угода гравця з французами розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Малік Фофана відіграв за Ліон три матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.