Холанд вернулся к тренировкам с Боруссией Д

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд приступил к полноценным тренировкам в командой, залечив свое повреждение, сообщает официальный сайт "шмелей".

Напомним, норвежский футболист пропустил поединок прошлого тура Бундеслиги против Падерборна, который дортмундцы выиграли со счетом 6:1.

Холанд в этом сезоне провел 36 поединков, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами, защищая в первой половине сезона цвета Зальцбурга.

Ранее сообщалось, что в скором будущем приобрести нападающего в свою команду хочет мадридский Реал.