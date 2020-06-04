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    04 июня 2020, 19:24

    Холанд вернулся к тренировкам с Боруссией Д

    Форвард восстановился после повреждения.

    Эрлинг Холанд, getty images
    Эрлинг Холанд, getty images 04 июня 2020, 19:24

    Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд приступил к полноценным тренировкам в командой, залечив свое повреждение, сообщает официальный сайт "шмелей".

    Напомним, норвежский футболист пропустил поединок прошлого тура Бундеслиги против Падерборна, который дортмундцы выиграли со счетом 6:1.

    Холанд в этом сезоне провел 36 поединков, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами, защищая в первой половине сезона цвета Зальцбурга.

    Ранее сообщалось, что в скором будущем приобрести нападающего в свою команду хочет мадридский Реал.

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