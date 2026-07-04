Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Бразилії відповів критикам перед битвою з Норвегією в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Збірна Бразилії ледь уникла однієї з найгучніших сенсацій цього чемпіонату світу, здійснивши приголомшливий камбек у матчі проти Японії. Програючи по ходу зустрічі, Селесао зуміли зрівняти рахунок зусиллями Каземіро, а на п'ятій компенсованій хвилин Мартінеллі вирвав перемогу (2:1).

Цей результат вивів команду до 1/8 фіналу, де вже цієї неділі бразильці зустрінуться зі збірною Норвегії. Попри вихід до плейоф, гра команди викликала дискусії в соціальних мережах. Карло Анчелотті, для якого це перший досвід роботи з національною збірною, отримав як похвалу за вольову перемогу, так і порцію критики за стартовий відрізок матчу.

В інтерв'ю виданню Folha de S. Paulo п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів не став мовчати й емоційно відповів тим, хто ставить під сумнів його тактичні рішення.

"В Італії кажуть, що всі чоловіки хочуть бути тренерами, а всі жінки — архітекторами. Я не знаю, чи розумію я футбол, чи ні, але ніхто не може мене за це судити. Єдине, що можна сказати напевно, це те, що я підготувався до понад 1400 матчів. Цього може бути недостатньо, щоб зрозуміти футбол, але це, безумовно, хороший досвід", — заявив 66-річний керманич.

Анчелотті також підкреслив, чий авторитет він визнає беззаперечним:

"Лише одна людина підготувала більше матчів, ніж я: Алекс Фергюсон, який провів понад 2000 ігор. Я приймаю поради від усіх, але єдина людина, яка дійсно може дати мені пораду, це сер Алекс. Я на 100% впевнений, що я не геній, але водночас я на 100% впевнений, що я не дурень".

Попереду в Бразилії серйозне випробування — збірна Норвегії. Анчелотті охарактеризував європейців як команду з високою фізичною підготовкою, організованим захистом та небезпечними стандартними положеннями.

Окрему увагу тренер приділив Ерлінгу Голанду, назвавши його«одним із найкращих гравців у світі. Проте персональної опіки для нападника Манчестер Сіті не передбачається. Анчелотті наголосив, що стримування зіркового форварда буде виключно колективним зусиллям усієї лінії оборони.

Що стосується лідера збірної Неймара, який пропустив перші два матчі групового етапу через травму, тренер підтвердив: зірка повністю готовий відіграти 90 хвилин, якщо це буде потрібно. При цьому італієць чесно визнав, що гравець розчарований своїм статусом:

"Він не радий браку ігрового часу, але він дуже добре до цього ставиться і чудово тренується", — зазначив Карло.

Попри тиск ззовні, атмосфера всередині команди залишається ідеальною. Гравці публічно висловлюють захоплення роботою італійського фахівця. Молодий талант Ендрік заявив, що Анчелотті неймовірно об'єднав колектив, додавши: "Я не думаю, що можна було б знайти кращого партнера".

Захисник Дуглас Сантос також відзначив вплив тренера на перемогу над Японією: "Тренер не потребує представлення. Ми знаємо його послужний список. Він вселив у нас відчуття спокою в перерві, яке дало нам сили, енергію та впевненість повернутися у гру. Мартінеллі забив на останній хвилині — це показує нашу силу та рішучість", — зазначив гравець.

Переможець недільного протистояння між Бразилією та Норвегією вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з тріумфатором пари Мексика — Англія.