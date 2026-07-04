Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Парагвай та Франція.

Національні збірні Парагваю та Франції зіграють у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.

Густаво Альфаро, після перемоги над Німеччиною в серії пенальті, використав із перших хвилин Веласкеса та Альдерете в обороні, тоді як Дієго Гомес гратиме в центрі поля.

Дідьє Дешам, на тлі перемоги над Швецією (3:0), залучив до стартового складу Коне в центрі поля.

Парагвай: Хіль — Касерес, Веласкес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмірон — Енсісо.

Запасні: Р. Фернандес, Ольвейра, Бальбуена, Канале, Майдана, Соса, Маурісіо, Бобаділья, Охеда, Кабальєро, Санабрія, Каку, Арсе, Авалос, Пітта.



Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле, Олісе, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Ріссер, Гюсто, Конате, Т. Ернандес, Л. Ернандес, Лакруа, Чуамені, Канте, Заїр-Емері, Шеркі, Акліуш, Тюрам, Дуе, Матета.



Гра Парагвай — Франція почнеться о 00:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.