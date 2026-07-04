Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник оформив ефектний дубль, забезпечивши марокканцям розгромну перемогу та першу путівку до чвертьфіналу ЧС-2026.

Півзахисник національної збірної Марокко Аззедін Унахі офіційно визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти команди Канади. Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У протистоянні зі співгосподарями турніру марокканець став справжнім героєм своєї команди. Унахі оформив вирішальний дубль у другому таймі, відзначившись у сітці воріт канадців на 50-й та 82-й хвилинах зустрічі. Його блискучий індивідуальний перформанс допоміг збірній Марокко здобути впевнену та розгромну перемогу з рахунком 3:0

Завдяки цьому тріумфу марокканці стали першими чвертьфіналістами цьогорічного мундіалю, змусивши збірну Канади достроково припинити боротьбу на домашньому чемпіонаті світу. Варто зазначити, що постать героя матчу є добре знайомою українським уболівальникам.

На клубному рівні Аззедін Унахі захищає кольори іспанської Жирони, де є одноклубником одразу двох гравців збірної України — Віктора Циганкова та Владислава Ваната.