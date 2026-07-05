Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер канадців пишається виступом своїх підопічних в 1/8 фіналу чемпіонату світу, тоді як наставник марокканців іронічно відреагував на заяви опонента.

У суботу збірна Канади, яка є одним зі співгосподарів поточного чемпіонату світу, завершила свої виступи на турнірі. У матчі 1/8 фіналу, що проходив у Х'юстоні, канадці зазнали розгромної поразки від Марокко з рахунком 0:3. Дубль оформив Аззедін Унахі, ще один гол наприкінці гри додав Суф'ян Рахімі.

Проте, попри підсумковий результат на табло, головний тренер збірної Канади Джессі Марш переконаний, що саме його команда домінувала на полі. Канада дійсно виглядала потужно у першій половині зустрічі, створивши кілька небезпечних моментів зусиллями Джонатана Давіда та Тані Олувасеї.

Однак нереалізація власних шансів обернулася пропущеним голом від Унахі на 50-й хвилині, після чого гра пішла за сценарієм африканської збірної. Після фінального свистка Марш не стримував емоцій, захищаючи своїх гравців.

"Яка ж привілей для наших уболівальників — підтримувати таку команду, яка ставиться до гри сміливо, не сидить в обороні та показує, що вона може бути кращою. Звичайно, нам доводиться частіше опинятися в таких ситуаціях, шукати шляхи до успіху та будувати на цьому основу. Яким би гарним не було Марокко, я б волів бути нами, а не ними.

Я дуже пишаюся нашими хлопцями. Їм зараз боляче, але, Боже мій, я не міг би пишатися ними ще більше", — заявив наставник біля кромки пол.

Пізніше на пресконференції Марш додав, що у першому таймі його підопічні діяли неймовірно, а Марокко трохи згиналося, але не зламалося. На його думку, якби канадцям пощастило забити першими, підсумковий результат міг би бути зовсім іншим.

Головний тренер збірної Марокко Мохамед Уахбі поставив під сумнів оптимістичні твердження свого колеги.

"Щодо інтенсивності, Канада була хороша. Але чи були вони кращими? Важко сказати. Потрібна певна сміливість, щоб заявляти таке, коли програєш 0:3. Ми були кращими за них у другому таймі", — лаконічно відповів Уахбі.

Варто відзначити, що попри болючий виліт, цей турнір став історичним для збірної Канади. Вихід до 1/8 фіналу — це найкращий результат в історії національної команди на чемпіонатах світу (під час попередніх виступів у 1986 та 2022 роках канадці незмінно вилітали на груповому етапі).