Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перші господарі чемпіонату світу-2026 залишили турнір.

Національна збірна Канади за підсумками групового етапу домашнього для неї чемпіонату світу-2026 втратила перевагу рідного поля, тому в нетипових умовах мала протистояти Південноафриканській Республіці в 1/16 фіналу. Та гра була важкою для команди Джессі Марша, але в підсумку переможною через гол на останніх хвилинах (1:0). Але що в такому випадку казати про наступного суперника "кленових листків" у вигляді представників Марокко?

Колектив Мохамеда Уахбі вже на першому кроці турнірної сітки плейоф потрапив на надзвичайно потужні Нідерланди, але за підсумком серії пенальті зумів подолати й такого сильного опонента. Це одразу нагадало шлях "Атласних левів" на попередньому мундіалі, але тоді в них після тріумфу в лотереї проти Іспанії була все ж таки Португалія, тож цього разу шанси африканців на продовження боротьби оцінювали все ж таки більш оптимістично.

Однак ця команда Марша намагається в першу чергу грати у власний футбол та не зважати на силу опонентів навпроти. Тих, хто бачив пресинг у виконанні Канади на цьому турнірні раніше, нічим було здивувати, але для Марокко така протидія була нетиповою, тож колектив Уахбі геть не одразу знайшов своє місце на полі. Ще й головний арбітр Майкл Олівер відзначився спочатку тим, що давав канадцям вільно фолити проти суперників на чужій половині, що в підсумку перетворило гру на суцільну штовханину наприкінці першого тайму.

Але свого господарі таки досягли — у суперників був смішний показник очікуваних голів перед перервою, який сформувався хіба що за рахунок спроби дальнього удару Рахімі посередньої якості. А ще Марокко втратило через травму свого найкращого бомбардира на цьому турнірі Сайбарі, завелось через жорсткі дії суперників і виглядало блідо на тлі тих моментів, які змарнували Девід та Олувасеї в протистоянні проти Буну.

Але цей тайм — це й усе, що запропонувала суперникам Канада в цій грі. Після перерви команда Марша проґавила розіграш штрафного на правому фланзі з передачею Хакімі в пів коло перед чужими володіннями під удар Унахі, який у дотик поцілив під ближню стійку. Господарі кинулись відіграватись, нічого не могли створити, час минав, сили їх поступово залишали, з’являлись вільні зони, а марокканці тільки на те й очікували.

У підсумку, дві контратаки наприкінці матчу, дві гольові передачі від Браїма Діаса на Унахі та Рахімі, і зрештою рахунок на межі розгромного, який не передає того рівня опозиції, із яким африканці зіштовхнулись принаймні в першому таймі.

Фінальний свисток англійського головного арбітра Майкла Олівера зафіксував вихід національної збірної Марокко до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Канади турнірний шлях у плейоф обірвався на другому кроці.



Канада — Марокко 0:3

Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Бомбіто, Ларея (П. Девід, 79) — Б’юкенен (Нельсон, 88), Сігур (Осоріо, 88), Еуштакіу, Ахмед (Шаффельбург, 79) — Дж. Давід, Олувасеї (Ларін, 63).

Буну — Хакімі, Діоп (Саадан, 87), Халхал, Мазрауї — Буадді (Амрабат, 63), Ель-Айнауї — Діас, Унахі (Ель-Мурабет, 87), Ель-Ханнус (Тальбі, 63) — Сайбарі (Рахімі, 22).Попередження: Ларея, Дж. Девід, Де Фужероль, Ларін— Халхал, Хакімі, Унахі, Ель-Ханнус