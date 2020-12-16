Германия

Наставник Боруссии Д рассказал о старте работы.

Новый главный тренер Боруссии Д Эдин Терзич прокомментировал победу его команды в матче Бундеслиги против Вердера (2:1).

"У нас было всего два дня. За это время невозможно перевернуть мир. Мы просто попытались взять на себя ответственность за то, что делаем. И очень хорошо, что мы почувствовали на себе эту ответственность.

После позорного поражения хотели показать адекватную реакцию. Очень рады, что сумели победить, ведь в Бремене всегда очень непросто играть. Эта победа была очень непростой, но очень важной", — цитирует Терзича Goal.

Ранее спортивный директор Боруссии Д подтвердил, что Терзич будет руководить командой до конца текущего сезона.