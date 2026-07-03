Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попереду на чинних чемпіонів Європи чекає принципова битва з Португалією.

На стадіоні SoFi збірна Іспанії здобула переконливу перемогу над Австрією з рахунком 3:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу. Після дещо невпевненого виступу на груповому етапі, підопічні Луїса де ла Фуенте продемонстрували фантастичну гру, підтвердивши свій статус одного з головних фаворитів турніру.

Перемогу іспанцям забезпечив точний удар головою від Педро Порро та результативний дубль нападника Мікеля Оярсабаля (який тепер має у своєму активі 4 голи та 1 асист на цьому мундіалі). Проте головною зіркою вечора став 18-річний Ламін Ямаль, якого визнали MVP поєдинку.

"Чемпіонат світу починається зараз. Якщо ви програєте, ви повернетеся додому. А ми цього не хочемо. Ніхто з нас цього не хоче. Я в порядку і зараз готовий на всі 100%. Потроху я знову почуваюся собою, роблю необхідні пробіжки, веду м'яч, і я дуже щасливий", – заявив Ямаль журналістам після матчу.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік віддав належне супернику, назвавши Ямаля одним з найбільших талантів у своєму віці, а саму збірну Іспанії — потенційним переможцем турніру.

"Я не пам’ятаю жодної невимушеної помилки, яку вони зробили. Іспанія сьогодні показала нам свою найкращу гру. Наважуся сказати, що ми грали не лише з чемпіонами Європи, а й, можливо, з майбутніми чемпіонами світу", – зізнався Рангнік.

Своєю чергою, наставник іспанців Луїс де ла Фуенте залишився задоволеним результатом, проте наголосив, що його команда здатна на більше.

"Ми перемогли, і імідж команди був фантастичним... Але в наступному матчі ще є простір для вдосконалення. Ця команда ще не досягла своєї межі. Я дякую Рангніку за його слова, але ми ще не задоволені", — наголосив спеціаліст.

Уже 6 липня о 22:00 в Далласі збірна Іспанії спробує зробити наступний крок до трофею: у рамках 1/8 фіналу на них чекає протистояння з національною збірною Португалії.