Інше

Оборонець на правах вільного агента залишив Барселону.

Центральний захисник Іньїго Мартінес підписав контракт з Ан-Насром, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що договір про співпрацю з 34-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2026 року. Свій колишній клуб, а саме Барселону, він залишив на правах вільного агента.

A special passenger on the flight 😎

Welcome Iñigo 🛡️

pic.twitter.com/O6o8LyGCwN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025

Так само Іньїго приєднався до гранда в липні 2023 року, попрощавшись з Атлетіком Більбао. На рахунку Мартінеса три гола й шість асистів у 71-му матчі за "блаугранас", з якими він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

За збірну Іспанії оборонець провів 21 поєдинок, відзначившись одним результативним ударом і однією гольовою передачею.

Нагадаємо, раніше інший представник чемпіонату Саудівської Аравії виклав 28 млн євро за зірку Штутгарта.