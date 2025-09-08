Німеччина

Улі Генесс виступив проти надмірних витрат у футболі та захистив баланс Баварії на трансферному ринку.

Член наглядової ради та почесний президент мюнхенської Баварії Улі Генесс різко висловився про фінансову ситуацію у світовому футболі, використавши Барселону як приклад того, чого не варто робити клубам.

В ефірі німецького каналу Sport1 Геннес зазначив, що Баварія не платитиме завищені суми за гравців, таких як Флоріан Вірц чи Нік Вольтемаде, щоб уникнути фінансової кризи, схожої на ту, що пережив каталонський клуб:

"Ел (Макс Еберл, спортивний директор) хотів купити гравця, але ми знаємо, що у нас у касі. Це так само важливо, як і спортивний успіх. Ось приклад Барселони. Ти купуєш, купуєш — і раптом у тебе 1,2 млрд боргів. До побачення, всього найкращого", — прокоментував він ситуацію у Барселоні.

Геннес також розповів про напруженість між керівництвом клубу та Еберлом під час трансферного ринку:

"Це нормально — не завжди погоджуватися. З Румменігге я теж часто сперечався, але коли двері зачинялися, усе ставало добре. Макс досить чутливий".

На тлі чуток про можливу відставку Еберла, Геннес спростував ці припущення:

"Слід запитати у нього, що він думає, але для нас у раді це взагалі не було темою".

Попри невдалі спроби підписати Вірца та Вольтемаде, які в підсумку опинилися у Прем’єр-лізі, Геннес захистив роботу Баварії на трансферному ринку:

"Ми справжні переможці цього ринку, тому що маємо дуже сильну команду". Він також висловив критику на адресу міжнародного ринку:

"Це як у Монополії. Рухаєшся до Paseo del Prado, приходить шейх — і тоді можна купувати", — сказав Геннес.

Нагадаємо, Баварія пропонувала Аталанті оренду Лукмана.