Німеччина

Команда Генесса перемогла у третьому матчі поспіль.

У матчі шостого туру Бундесліги Штутгарт на "MHPArena" приймав Гайденгайм.

Команда Себастьяна Геннеса продовжила свою переможну серію в Бундеслізі, яка після сьогоднішньої звитяги над Гайденгаймом сягає трьох матчів.

Переможним голом на 65-й хвилині відзначився 21-річний півзахисник Білал Ель-Ханнус.

Після цієї перемоги Штутгарт посунув Баєр з четвертого місця. Гайденгайм залишився у підвалі турнірної таблиці.

Штутгарт — Гайденгайм 1:0

Гол: Ель-Ханнус, 65

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон, Жаке (Ад-Дахіль, 56), Шабо, Міттельштедт — Каразор (Штіллер, 56), Андрес — Буанані (Томаш, 56), Ель-Ханнус (Гендрікс, 90), Левелінг (Нарті, 90) — Демірович

Гайденгайм: Рамай — Траоре, Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Нігюс (Буш, 80) — Кербер (Вагнер, 80), Шеппнер, Дорш (Шиммер, 74) — Ібрагімович (Колле, 89), Кауфманн (Вайгель, 89)

Попередження: Ель-Ханнус — Кербер