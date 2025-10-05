Німеччина

Центральний півзахисник залишиться в клубі ще п’ять сезонів, попри травму.

Німецький Баєр офіційно продовжив контракт із центральним півзахисником Ексекіелем Паласіосом.

Нова угода розрахована до 30 червня 2030 року, тоді як попередній контракт мав завершитися влітку 2028-го.

Аргентинець виступає за Баєр із січня 2020 року, коли перейшов із Рівер Плейт за 17 мільйонів євро. Зараз його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 40 мільйонів євро.

12 вересня Паласіос отримав травму м’яза правої ноги у матчі третього туру Бундесліги проти Айнтрахта (3:1) і вибув із гри до кінця 2025 року. Попри це, клуб вирішив закріпити його у складі на довгостроковий період.

