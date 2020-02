Милан и Ювентус в первом полуфинальном матче Кубка Италии постараются реабилитироваться за поражения в Серии А и сделать еще один шаг на пути к второму по значимости итальянскому трофею.

Милан — Ювентус

Четверг, 13 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Паоло Валери

Обе команды пережили не самые приятные моменты в минувшем туре Серии А: Ювентус уступил Вероне, а Милан проиграл в Дерби делла Мадоннина Интеру. При этом и "старая синьора", и "дьяволы" вели в счете по ходу матчей, но не смогли удержать свое преимущество. И "бьянконери", и "россонери" есть, что доказывать своим поклонникам, к тому же теперь на кону стоит путевка в финал национального кубка.

Ювентус имел на день больше на отдых перед матчем, в то же время Милан сможет на день больше отдохнуть после, поскольку встретится с Торино в понедельник, а его сопернику предстоит принять Брешию в воскресенье.

