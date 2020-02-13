Италия

Football.ua представляет анонс первого полуфинального матча Кубка Италии между Миланом и Ювентусом.

Милан и Ювентус в первом полуфинальном матче Кубка Италии постараются реабилитироваться за поражения в Серии А и сделать еще один шаг на пути к второму по значимости итальянскому трофею.

Милан — Ювентус

Четверг, 13 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Паоло Валери

Обе команды пережили не самые приятные моменты в минувшем туре Серии А: Ювентус уступил Вероне, а Милан проиграл в Дерби делла Мадоннина Интеру. При этом и "старая синьора", и "дьяволы" вели в счете по ходу матчей, но не смогли удержать свое преимущество. И "бьянконери", и "россонери" есть, что доказывать своим поклонникам, к тому же теперь на кону стоит путевка в финал национального кубка.

Ювентус имел на день больше на отдых перед матчем, в то же время Милан сможет на день больше отдохнуть после, поскольку встретится с Торино в понедельник, а его сопернику предстоит принять Брешию в воскресенье.

Get the ball around the wall!

↪️⚽️↩️ pic.twitter.com/NIQYFJlJ5u — JuventusFC (@juventusfcen) February 10, 2020

Ювентус продолжает борьбу на трех фронтах, поэтому Маурицио Сарри придется думать о том, как правильно распределить силы на Серию А, Лигу чемпионов и Кубок Италии. Впрочем, даже с учетом травмированных, у тренера Ювентуса куда больше возможностей для маневра составом.

Не стоит забывать и о психологической составляющей, ведь методами работы Сарри недовольны не только болельщики. Однако этот вопрос, по крайней мере, временно, решен: руководство клуба заявило о доверии к тренеру, а команда, чье мнение выразили Буффон и Кьеллини, решила полностью поддержать своего наставника.

Что касается Милана, то для него Кубок Италии представляется не только кратчайшим путем в еврокубки, но и единственным шансом завершить сезон не с пустыми руками.

Особую пикантность матчу придает участие в нем двух мегазвезд мирового футбола: Криштиану Роналду, собравшего за свою карьеру практически все возможные титулы и трофеи, и Златана Ибрагимовича, который постоянно пребывал в тени португальца и Лионеля Месси, что, судя по его многочисленным едким замечаниям в адрес двух обладателей 11-ти Золотых мячей, сильно раздражает шведа.

Теперь у Златана Всемогущего будет еще один шанс доказать свое превосходство над Роналду в очном поединке.

Кроме этого, не стоит забывать, что Ибрагимовичу в течение нескольких дней придется во второй раз встретиться со своей бывшей командой. В противостоянии с Интером Златан отметился голом и результативной передачей, хотя для положительного результата этого не хватило. Как будет с Ювентусом? Сам Ибрагимович заявил, что уже в четверг Милан должен реабилитироваться.

Интересные факты

– Команды провели между собой 190 матчей во всех турнирах: 49 побед Милана, 76 — Ювентуса, 65 ничьих.

– В Кубке Италии Милан и Ювентус встречались 13 раз: 8 побед «бьянконери» и 5 ничьих.

– Ювентус выиграл у Милана последние 9 матчей во всех турнирах.

– Ювентус выиграл 9 матчей из последних 10-ти в Кубке Италии.

– В последних 7-ми выездных матчах против Милана во всех турнирах Ювентус сохранил свои ворота на замке в 5-ти.

– В нынешнем сезоне Ювентус обыграл Милан в чемпионате — 1:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Дуарте, Билья — Кьеллини, Хедира, Дуглас Коста, Демирал, Данило.

прогноз 1:1

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