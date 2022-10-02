Міланський клуб дуже погано стартував у чемпіонаті.
Самір Ханданович, Getty Images
02 жовтня 2022, 11:26
У рамках восьмого туру італійської Серії А міланський Інтер програв Ромі із рахунком 1:2.
Дімарко забив перший гол у поєдинку, але Пауло Дібала спочатку відіграв один м'яч, а пізніше Кріс Смоллінг приніс римлянам перемогу.
Таким чином Інтер програв чотири з восьми стартових ігор чемпіонату, повторивши свій найгірший старт кампанії Серії А, який відбувся в сезоні-2011/12.
У тому сезоні Джан П'єро Ґасперіні був на чолі клубу, але протримався лише п'ять ігор, отримавши звістку про звільнення після поразки 3:1 від Новари.
Наразі команда Сімоне Індзагі з 12 набраними балами йде на сьомій сходинці чемпіонату.