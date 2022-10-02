Італія

Міланський клуб дуже погано стартував у чемпіонаті.

У рамках восьмого туру італійської Серії А міланський Інтер програв Ромі із рахунком 1:2.

Дімарко забив перший гол у поєдинку, але Пауло Дібала спочатку відіграв один м'яч, а пізніше Кріс Смоллінг приніс римлянам перемогу.

Таким чином Інтер програв чотири з восьми стартових ігор чемпіонату, повторивши свій найгірший старт кампанії Серії А, який відбувся в сезоні-2011/12.

У тому сезоні Джан П'єро Ґасперіні був на чолі клубу, але протримався лише п'ять ігор, отримавши звістку про звільнення після поразки 3:1 від Новари.

Наразі команда Сімоне Індзагі з 12 набраними балами йде на сьомій сходинці чемпіонату.