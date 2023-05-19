Італія

Гарна ініціатива від команди.

Усі співробітники Інтеру були запрошені відвідати фінал Кубка Італії проти Фіорентини на Стадіо Олімпіко в середу ввечері на знак подяки за всі їхні зусилля протягом сезону-2022-23.

"Нерадзуррі" зробили те саме минулого сезону, коли гравці завдали поразки Ювентусу з рахунком 4:2 завдяки дублю Івана Перішіча в додатковий час.

Президент клубу Стівен Чжан прагне винагородити відданих членів персоналу, як це зробив колишній президент Массімо Моратті, коли Інтер вийшов у фінал Ліги чемпіонів у 2010 році.

Співробітники Інтера прибудуть до столиці потягом із відправленням у середу, і їх чекає фінальний поєдинок проти Фіорентини Вінченцо Італіано, яка пройшла туди після перемоги над Кремонезе з рахунком 2:0 у двох півфінальних матчах.

Для вболівальників "нерадзуррі" буде доступно 30 000 квитків, які розміщуватимуться в зоні Curva Nord на стадіоні, яку зазвичай займають найгучніші вболівальники Лаціо, тоді як Фіорентина розміщуватиметься в Curva Sud, звичайному домашньому секторі Роми.