Сербський форвард привернув увагу Ньюкасла.

Душан Влахович, центрфорвард збірної Сербії, який нині перебуває в Ювентусі, має шанс працевлаштуватися в англійському чемпіонаті.

За інформацією журналістів Gazzetta dello Sport, Ньюкасл зацікавлений у підписанні серба, який може стати заміною шведському голеадору Александеру Ісаку, якого бажає придбати Ліверпуль.

Поточна трансферна вартість Влаховича становить 35 мільйонів євро, а його контракт із "старою синьйорою" спливає наступного літа.

У минулому сезоні нападник провів 44 матчі та відзначився 17 голами.

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.