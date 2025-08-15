Сербський форвард привернув увагу Ньюкасла.
Душан Влахович, Getty Images
15 серпня 2025, 09:54
Душан Влахович, центрфорвард збірної Сербії, який нині перебуває в Ювентусі, має шанс працевлаштуватися в англійському чемпіонаті.
За інформацією журналістів Gazzetta dello Sport, Ньюкасл зацікавлений у підписанні серба, який може стати заміною шведському голеадору Александеру Ісаку, якого бажає придбати Ліверпуль.
Поточна трансферна вартість Влаховича становить 35 мільйонів євро, а його контракт із "старою синьйорою" спливає наступного літа.
У минулому сезоні нападник провів 44 матчі та відзначився 17 голами.
Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.