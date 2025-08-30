Італія

Наставник "россонері" поділився своїми емоціями після гри з Лечче.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру італійської Серії А проти Лечче (2:0).

"Нам було важливо перемогти, грати проти Лечче завжди непросто. Ми пропустили три-чотири небезпечні моменти, але нам слід було б краще діяти в обороні, тому нам треба продовжувати працювати над цим компонентом.

Перемога була потрібна не тільки для того, щоб піднятися вище в турнірній таблиці, а й компенсувати поразку від Кремонезе, де ми дорого заплатили за свої помилки. Очки потрібно заробляти на полі, ми не перемагаємо лише тому, що на нас є футболка Мілана. Проти Лечче команда виявила скромність, повагу та терпіння, адже були моменти, коли м'яч був у суперника, і нам не можна було надто розкриватися.

Я поки не знаю, як використовувати Нкунку, але він, безумовно, дуже якісний. У нас в атаці є класні гравці, головне знайти баланс. Замість двох гравців в атаці я вважав за краще поставити ще одного у півзахист. Так ми досягли більшого балансу і насамперед краще контролювали поле. Нам потрібно здобути впевненість, а це можливо лише у тому випадку, якщо ми видамо серію сухих матчів", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

