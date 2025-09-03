Французький півзахисник може покинути клуб у найближчі дні.
Ясін Адлі, Getty Images
03 вересня 2025, 11:55
Опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі близький до переходу до Саудівської Аравії, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, Мілан активно веде переговори щодо трансферу 25-річного француза, а посередники вже контактують із клубами із Саудівської Аравії.
З 2021 року Адлі провів за Мілан 39 матчів, забивши 1 гол і віддавши 2 результативні передачі, а його трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.
Раніше Мілан підписав Рабьо.