Французький півзахисник може покинути клуб у найближчі дні.

Опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі близький до переходу до Саудівської Аравії, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, Мілан активно веде переговори щодо трансферу 25-річного француза, а посередники вже контактують із клубами із Саудівської Аравії.

З 2021 року Адлі провів за Мілан 39 матчів, забивши 1 гол і віддавши 2 результативні передачі, а його трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.

Раніше Мілан підписав Рабьо.