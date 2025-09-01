Італія

Француз повертається в Серію А.

Італійський Мілан завершив трансфер досвідченого півзахисника Адрієна Рабьо з французького Олімпік Марсель. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Зазначається, що з 30-річним французом підписано трудову угоду до 30 червня 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "россонері" заплатили Марселю дев'ять мільйонів євро.

Підкреслимо, що Рабьо знову возз'єднається з головним тренером Мілана Максом Аллегрі з яким працював в Ювентусі з 2021 по 2024 рр.

Минулого сезону Адрієн Рабьо відіграв за Олімпік Марсель 31 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Марсель виставив на трансфер Рабьо через бійку з Джонатаном Роу.