Італія

Італійці відмовились продавати власного футболіста.

На початку 2024 року італійська Болонья виклала 13,2 млн євро за перспективного аргентинського нападника Велеса Сантьяго Кастро.

І вже в першому повноцінному сезоні в клубі 20-річний виконавець забезпечив команді 10 голів та вісім гольових передач у 46 матчах.

Але під завісу трансферного вікна в Саудівській Аравії цілком могло статись так, що футболіст міг залишити розташування "россоблу".

ЗМІ повідомляють, що місцевий Аль-Хіляль робив вагому пропозицію в 40 млн євро за гравця, проте Болонья зробила його недоторканним ще на початку літнього вікна переходів і до останнього залишилась вірною цій ідеї, незважаючи на можливість заробити суттєві кошти.

Цей сезон Кастро розпочав з одного асисту в двох матчах.