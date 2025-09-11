Італія

Черговий перспективний гравець із Бельгії.

Скаутська служба бельгійського Брюгге влітку 2022 року знайшла для клубу чергового таланта в Південній Америці, після чого було підписано контракт із еквадорським центральним захисником Жоелем Ордоньєсом.

Нині вже 21-річний виконавець провів адаптаційний рік у молодіжній команді "чорно-синіх", після чого вже третій сезони поспіль є гравцем основного складу.

Його трансферна вартість є достатньо високою — та сягає 40 млн євро, тоді як попит на ринку ще вищий — лондонський Челсі, бірмінгемська Астон Вілла, французький Марсель та аравійський Ан-Наср уже в перегонах, а наступного літа до переліку цих клубів додасться ще й міланський Інтер.

На той момент у футболіста залишатиметься два роки за чинним контрактом, тож "змії" спробують збити ціну.

У минулому сезоні на рахунку Ордоньєса 47 матчів, три голи та один асист.