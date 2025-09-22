Італія

Молодий форвард команди Некст Джен підписав угоду до літа 2028 року.

Ювентус офіційно оголосив про продовження контракту з відтягнутим нападником Ювентус Некст Джен Алессіо Ваккою.

Як повідомляє пресслужба клубу, нова угода 20-річного італійця діятиме до 30 червня 2028 року.

Попередній контракт форварда був розрахований до липня 2025-го, однак у клубі вирішили заздалегідь закріпити за собою перспективного гравця.

У поточному сезоні Серії С Вакка провів 5 матчів за Ювентус U-23, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.