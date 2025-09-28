Італія

Швейцарець відразу завоював серця керівництва "нерадзуррі".

Міланський Інтер хоче викупити контракт центрального захисника Мануеля Аканджі у англійського Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в орендній угоді швейцарця передбачена сума викупу у розмірі 15 млн. євро.

Зазначається, що в італійському клубі настільки задоволені 30-річним центрбеком, що готові викупити його у будь-якому разі, незалежно від інших обставин. "Нерадзуррі" вже запланували у своєму бюджеті витрати на суму 15 млн. євро.

Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Інтер чотири матчі.