Іспанія

Український воротар відіграв повний матч за першу команду мадридців, які переграли молодіжку завдяки голам Ендріка та Беллінгема.

У середу, 8 жовтня, мадридський Реал провів контрольний матч проти своєї молодіжної команди — Реал Кастільї. Як повідомляє Marca, основна команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

Голи за першу команду забили Джуд Беллінгем та Ендрік — 17-річний новачок, якого "королівський клуб" офіційно представить у січні.

У складі Кастільї відзначився один із захисників після розіграшу стандарту.

Андрій Лунін провів цей матч у стартовому складі та відіграв всі 90 хвилин. Нагадаємо, український голкіпер не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану, тож залишився в розпорядженні клубу.

У матчі також взяли участь молоді таланти – Жоан Мартінес і Роберто Мартін.

Реал наразі лідер Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два очки. Наступний офіційний матч "вершкові" проведуть 19 жовтня на виїзді проти Гетафе.