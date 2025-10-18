Італія

Очікувано.

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо прокоментував чутки, які пов'язують зіркового бразильця Неймара з "нерадзуррі". Його слова наводить Football Italia.

"Неймар в Інтері? Та годі вам, це нонсенс. Ми ніколи не розмовляли з цього приводу, його ніколи нам не пропонували – все це повна нісенітниця", – сказав Аузіліо.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 мільйонів євро.

Цього сезону Неймар відіграв за Сантос 21 матч, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Неймар має намір повернутися до Європи.