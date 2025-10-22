Італія

Тренер Реала стежить за прогресом аргентинця.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував виступ 21-річного півзахисника Комо Ніко Паса після перемоги команди над Ювентусом (2:0).

"Звісно, Ніко зробив розумний крок, перейшовши до Комо минулого року. Я дивився матч із Ювентусом, вони зіграли дуже добре, і Пас також", — цитує Алонсо журналіст Фабріціо Романо.

Романо підкреслив, що Пас залишається в трансферних планах Реала на найближче майбутнє. У сезоні-2025/26 аргентинець провів сім матчів у Серії А, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні передачі.

За рік його ринкова вартість зросла з 15 до 55 мільйонів євро, що свідчить про стрімкий прогрес.