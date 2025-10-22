Тренер Реала стежить за прогресом аргентинця.
Ніко Пас, Getty Images
22 жовтня 2025, 12:55
Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував виступ 21-річного півзахисника Комо Ніко Паса після перемоги команди над Ювентусом (2:0).
"Звісно, Ніко зробив розумний крок, перейшовши до Комо минулого року. Я дивився матч із Ювентусом, вони зіграли дуже добре, і Пас також", — цитує Алонсо журналіст Фабріціо Романо.
Романо підкреслив, що Пас залишається в трансферних планах Реала на найближче майбутнє. У сезоні-2025/26 аргентинець провів сім матчів у Серії А, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні передачі.
За рік його ринкова вартість зросла з 15 до 55 мільйонів євро, що свідчить про стрімкий прогрес.