Юнаку потрібна ігрова практика.
Томмазо Мартінеллі, Getty Images
04 січня 2026, 08:20
Італійський воротар Томмазо Мартінеллі є вихованцем Фіорентини та вперше потрапив до переліку гравців "дорослої" команди ще в сезоні-2023/24.
Однак відтоді на рахунку 19-річного виконавця назбиралось усього чотири матчі з п’ятьма пропущеними м’ячами та однією "сухою" дуеллю.
При цьому в поточній кампанії гравець провів дві зустрічі в Лізі конференцій УЄФА, пропустивши тричі.
У підсумку, керівництво "фіолетових" дійшло до висновку, що Мартінеллі потребує більшої ігрової практики й погодилось віддати його до оренди на другу частину сезону.
Гратиме юнак у Серії B у складі генуезької Сампдорії, про незабаром мають оголосити обидва клуби.