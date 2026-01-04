Італія

Юнаку потрібна ігрова практика.

Італійський воротар Томмазо Мартінеллі є вихованцем Фіорентини та вперше потрапив до переліку гравців "дорослої" команди ще в сезоні-2023/24.

Однак відтоді на рахунку 19-річного виконавця назбиралось усього чотири матчі з п’ятьма пропущеними м’ячами та однією "сухою" дуеллю.

При цьому в поточній кампанії гравець провів дві зустрічі в Лізі конференцій УЄФА, пропустивши тричі.

У підсумку, керівництво "фіолетових" дійшло до висновку, що Мартінеллі потребує більшої ігрової практики й погодилось віддати його до оренди на другу частину сезону.

Гратиме юнак у Серії B у складі генуезької Сампдорії, про незабаром мають оголосити обидва клуби.