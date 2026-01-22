Італія

Неаполітанці планують закрити угоду протягом 24 годин.

Італійський Наполі досяг принципової домовленості з Вероною щодо переходу бразильського нападника Джоване. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби вже потиснули руки, і трансфер вийшов на фінішну пряму.

Сторони узгодили формат переходу, який складатиметься з двох етапів: Гравець приєднається до команди Антоніо Конте на тимчасовій основі. Угода передбачає пункт про викуп контракту футболіста. Сума повноцінного трансферу може скласти понад 20 мільйонів євро.

Очікується, що всі формальності будуть владнані дуже швидко. Джоване має прибути до Неаполя та завершити свій перехід вже протягом найближчих 24 годин.

​Гравець, перейшов до італійського клубу з Корінтіанса лише влітку на правах вільного агента, став одним із головних відкриттів сезону в Серії А. Його стрімкий прогрес не залишився непоміченим. ​Завдяки своїй здатності грати на будь-якому фланзі атаки, технічному хисту та швидкості, Джоване вважається сучасним універсальним нападником.

У 21 матчах цього сезону він записав на свій рахунок 3 голи та 4 асисти, а також лідирує в Серії А за кількістю успішних обіграшів.